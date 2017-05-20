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Политика
Ассанж предупредил, что WikiLeaks продолжит работу

Ассанж предупредил, что WikiLeaks продолжит работу

2:18  20 Мая 2017
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Ассанж предупредил, что WikiLeaks продолжит работу

Лондон, 20 мая. Сайт WikiLeaks продолжит обнародовать разоблачающие документы. Об этом основатель портала Джулиан Ассанж заявил, выступая с балкона посольства Эквадора в столице Великобритании.

Ассанж сказал, что «WikiLeaks продолжит публиковать документы». Также в ходе выступления основатель портал отметил, что хотел бы прояснить статус его дела с точки зрения британских властей. И выразил надежду на установление диалога с министерством юстиции США и официальными лицами Великобритании.

Напомним, ранее Газета.ru сообщила, что прокуратура Швеции прекращает предварительное расследования дела об изнасиловании в отношении Джулиана Ассанжа.

Алексей Громов
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