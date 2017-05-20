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Спорт
ЦСКА сыграет с «Реалом» в матче за третье место в Евролиге

ЦСКА сыграет с «Реалом» в матче за третье место в Евролиге

2:01  20 Мая 2017
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ЦСКА сыграет с «Реалом» в матче за третье место в Евролиге

Москва, 20 мая. Баскетбольный клуб ЦСКА в драматичном полуфинальном противостоянии в рамках Евролиги уступил греческому «Олимпиакосу» — 78:82.

Армейцы сохраняли преимущество на протяжении трех четвертей. В какой-то момент перевес достиг 11 очков. Увы, под занавес игры московские баскетболисты растеряли преимущество. Судьба встречи была решена на последних минутах.

Димитрий Итудис отметил, что его подопечные уже второй раз останавливаются на этой стадии турнира, уступая именно «Олимпиакосу», — цитирует Газета.ru.

Сергей Свазовский
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