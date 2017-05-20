«Мегафон» раскрыл подробности «крупнейшей аварии в истории»

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Москва, 20 мая. Представитель российского оператора мобильной связи «Мегафон» поделился подробностями аварии, которую назвали крупнейшей в истории компании.

По словам директора по связям с общественностью Петра Лидова, причиной аварии послужила чрезмерная нагрузка на систему. Специалистам удалось перераспределить ее с неработающих систем на работающие.

При этом в компании не стали называть количество абонентов, пострадавших в результате сбоя, — отмечает Газета.ru.

Ранее сообщалось, что «Мегафону» удалось восстановить связь в Москве.