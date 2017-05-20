Рейтинг Трампа бьет антирекорды с момента инаугурации

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Вашингтон, 20 мая. Рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа упал до самого низкого уровня с момента его инаугурации. Таковы результаты опроса Reuters/Ipsos, опубликованного в пятницу, после того, как Трампа обвинили в разглашении секретной информации и вмешательстве в расследование ФБР.

Согласно результату опроса, 38% респондентов выразили свое доверие Трампу. Не одобряют политику президента 56% опрошенных. Еще 6% имели «смешанные чувства».

Как отмечает Reuters, несмотря на то, что Трамп остается популярным среди членов его собственной партии, многие рядовые республиканцы отстранили от поддержки президента на прошлой неделе. Среди республиканцев 23% выразили неодобрение Трампа в последнем опросе, по сравнению с 16% в том же опросе на прошлой неделе.

«Снижение поддержки со стороны республиканцев, по-видимому, является основной причиной того, что общий рейтинг одобрения Трампа сейчас находится на самом низком уровне с тех пор, как он вступил в должность», — подытожили авторы исследования.