Российская военная полиция обеспечит исполнение соглашения о перемирии в Хомсе

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Дамаск, 20 мая. Российская военная полиция обеспечивает исполнения договоренностей о перемирии, достигнутых в городе Хомс одноименной провинции Сирии.

Местные боевики покидают исторический центр города под присмотром российских военнослужащих. Последняя группа участников вооруженных формирований покинет Хомс на автобусах.

Боевиков переправят в населенные пункты Джарабулус и Идлиб. Договоренности с оппозиционными формированиями были достигнуты властями Сирии при участии посредников.

Ранее Газета.ru сообщала о гибели десяти человек в результате теракта в Багдаде.