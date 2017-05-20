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Ирак: растет число жертв двойного теракта в Багдаде

Ирак: растет число жертв двойного теракта в Багдаде

1:03  20 Мая 2017
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Ирак: растет число жертв двойного теракта в Багдаде

Багдад, 20 мая. Жертвами двойного теракта на юге Багдада стали не менее 13 человек. Еще 15 получили ранения. 

Как сообщает телеканал Al Sumaria со ссылкой на представителей полиции, при въезде в населенный преимущественно шиитами квартал Абу-Дашир полицейские остановили для проверки документов автомобиль. В этот момент прогремел взрыв. 

Второй смертник подорвал начиненный взрывчаткой автомобиль около полицейского участка, расположенного в одноименном районе. 

Источник телеканала в полиции сообщил, что должно было произойти три взрыва. Силы безопасности разминировали бомбу, заложенную в автомобиль, находившийся в центральном районе Багдада.

#теракт #ирак #багдад
Олеся Волкова
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