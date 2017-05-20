Ирак: растет число жертв двойного теракта в Багдаде

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Багдад, 20 мая. Жертвами двойного теракта на юге Багдада стали не менее 13 человек. Еще 15 получили ранения.

Как сообщает телеканал Al Sumaria со ссылкой на представителей полиции, при въезде в населенный преимущественно шиитами квартал Абу-Дашир полицейские остановили для проверки документов автомобиль. В этот момент прогремел взрыв.

Второй смертник подорвал начиненный взрывчаткой автомобиль около полицейского участка, расположенного в одноименном районе.

Источник телеканала в полиции сообщил, что должно было произойти три взрыва. Силы безопасности разминировали бомбу, заложенную в автомобиль, находившийся в центральном районе Багдада.