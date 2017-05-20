ООН осудила решение Киева заблокировать «ВКонтакте» и «Одноклассники»

В закладки

Скопировать

ООН, 20 мая. Секретариат ООН выступил в поддержку свободы слова и свободы и коммуникаций в свете решения украинских властей заблокировать доступ к ряду российских сайтов и соцсетей.

Как заявил заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак, организация «в курсе последних сообщений об этих действиях» на Украине. При этом, как сообщает ТАСС, он подчеркнул, что ООН выступает «против любых значительных шагов по ограничению свободы выражения мнений и свободы коммуникаций».

Напомним, ранее на Украине вступил в силу указ президента Петра Порошенко о расширении и продлении антироссийских санкций, который, в том числе, закрыл на территории страны соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники». Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Киев был «вынужден» заблокировать российские сайты, так как они несут «прямую угрозу» национальной безопасности Украины в киберпространстве.