Путин примет в Кремле Дутерте, испугавшегося российских холодов

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Москва, 20 мая. Президент России Владимир Путин встретится 25 мая с главой Филиппин Родриго Дутерте.

Переговоры пройдут в Москве, сообщает пресс-служба Кремля. Стороны обменяются мнениями по самым актуальным вопросам международной политики. В частности они обсудят вопросы обеспечения стабильности и безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

По итогам переговоров политики подготовят совместное заявление и подпишут ряд документов.

Напомним, Путин и Дутерте встречались 19 ноября во время саммита АТЭС в Перу. Филиппинский лидер рассказал, что недоволен политикой Запада, который пытается запугать маленькие страны, нападая на них. Путин пригласил коллегу в Москву и услышал в ответ, что Дутерте не может посетить России прямо сейчас, поскольку опасается холодов. «Если бы я оказался в России сейчас, то умер бы на месте, наверное», — подчеркнул Дутерте.