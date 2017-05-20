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Политика
Соратник Трампа стал фигурантом дела о связях с Россией

Соратник Трампа стал фигурантом дела о связях с Россией

0:35  20 Мая 2017
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Соратник Трампа стал фигурантом дела о связях с Россией

Вашингтон, 20 мая. Следствие по делу о «российских связях» президента США Дональда Трампа вышло на одного из ближайших соратников хозяина Белого дома. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на неназванный источник, близкий к следствию.

По информации издания, речь идет об одном из чиновников высшего уровня. Утверждается, что этот человек относится к ближайшему окружению Трампа. Расследование находится на активной стадии, — пишет Washington Post.

Ранее Газета.ru сообщала о существенном падении рейтинга Трампа.

#дональдтрамп
Сергей Свазовский
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