Сирия: переговоры в Женеве по решению конфликта в САР завершились без прорывов

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Женева, 19 мая. Шестой этап межсирийских переговоров в Женеве завершился без прорывов.

Как следует из материалов встречи, стороны на протяжении четырех дней – с 16 по 19 мая – обсуждали инициативы специального посланника генерального секретаря ООН по Сирии Стаффана де Мистуры по созданию механизма экспертных консультаций по конституционным и правовым вопросам.

План удалось запустить, однако, как считают участники встречи, его дальнейшее значение для переговорного процесса неизвестно.

По основным вопросам урегулирования сирийского кризиса правительству и оппозиции договориться не удалось. Согласованные повестки дня на раунде не обсуждались. Дискуссии продолжатся во время следующих встреч.

Ранее сообщалось, что трехсторонняя встреча России, США и ООН по Сирии состоялась в Женеве.