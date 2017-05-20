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Происшествия
СКР сообщил подробности взрыва дома в Сочи

СКР сообщил подробности взрыва дома в Сочи

0:24  20 Мая 2017
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СКР сообщил подробности взрыва дома в Сочи

Сочи, 19 мая. Доследственная проверка организована по факту взрыва одноэтажной постройки в Хостинском районе Сочи, где погиб человек, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ.

По данным СК РФ, в домовладении находилось два человека: предположительно женщина, 1967 года рождения, и молодой человек, 1992 года рождения. Спасатели извлекли из-под обломков молодого человека, ему удалось выжить. Позднее было найдено тело погибшей женщины.

Напомним, ранее источник ФАН сообщил, что погибшая является матерью пострадавшему молодому человеку.

СКР сообщил подробности взрыва дома в Сочи

В настоящее время на месте ЧП работают следователи и спасатели. По данному факту организована доследственная проверка, по итогам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела. 

По предварительной версии, причиной взрыва стала утечка газа. По данным источника ФАН, версия теракта не рассматривается.

#взрыв #сочи
Олеся Волкова
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