Трамп назвал Коми психом на встрече с Лавровым

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Вашингтон, 20 мая. Президент США Дональд Трамп в ходе диалога с главой МИД РФ Сергеем Лавровым назвал «чокнутым» уволенного им накануне главу ФБР Джймса Коми. Такой информацией располагает New York Times.

Хозяин Белого дома сознался, что ему значительно полегчало после увольнения Коми. Трамп назвал уже бывшего главу ФБР «настоящим психом». Президент США признался также, что испытывал мощное давление со стороны Коми «из-за России».

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп ищет возможности для сотрудничества с Россией по Сирии и Украине. Об этом сообщала Газета.ru.