Кудрин рассказал, почему стоит готовиться к ослаблению рубля

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Москва, 20 мая. Председатель совета Центра стратегических разработок (ЦСР), экс-глава Минфина Алексей Кудрин считает более вероятным ослабление рубля, чем его укрепление.

Кудрин отметил, что для российской экономики на сегодняшний день «рубль процентов на 70 зависит от движения цены на нефть».

«Я вижу больше вероятности снижения цены на нефть, чем роста, поэтому вероятность ослабления рубля выше, чем укрепления», — сообщил он журналистам.

При этом он добавил, что курс рубля станет стабильным, однако для этого РФ «нужно диверсифицировать свой экспорт».