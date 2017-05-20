Ирак: в Сети появилось видео сильной пыльной бури в провинции Анбар

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Багдад, 20 мая. Сильная пыльная буря накрыла город Анбар на западе Ирака. Видео огромного облака пыли попало в Сеть. Ссылка

На кадрах видно, как пыль застилает улицы города. Видимость в провинции практически равна нулю.

Как прокомментировал пользователь под ником «Проповедник» в социальной сети «ВКонтакте», расширение пыльной бури ожидается вплоть до столицы государства – Багдада. «Вертолета не будет — нелетная погода», — добавил он.

Ранее пыль сирийских пустынь накрыла Израиль. Беспрецедентная для этого времени года пыльная буря, накрывшая 9 сентября 2016 года Израиль, стала самой тяжелой и опасной для здоровья за последние 15 лет.