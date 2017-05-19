Шепелев будет обжаловать приговор суда о «деньгах Фриске»

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Москва, 19 мая. Телеведущий Дмитрий Шепелев намерен обжаловать решение суда по делу «Русфонда», в соответствии с которым родственники певицы Жанны Фриске должны вернуть благотворительной организации 21,6 млн рублей.

«Я буду продолжать бороться за единственно важное для меня — благополучие и спокойствие моего сына. Разумеется, это решение суда будет обжаловано моими адвокатами», — говорится в заявлении гражданского супруга певицы, опубликованного ТАСС.

При этом в заявлении подчеркивается, что Шепелев знал «кто снял благотворительные деньги». Добавив, что ни он, ни его сын «к этим деньгам не прикасались, потому что не имели доступа к благотворительным счетам».

Напомним, ранее пятницу стало известно, что Перовский суд Москвы взыскал 21,6 млн рублей с родственников Жанны Фриске по иску «Русфонда». В качестве соответчиков по этому делу были привлечены родители умершей певицы и ее сын в лице его законного представителя Шепелева.