Пентагон: США не настроены на длительное военное присутствия в Сирии

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Вашингтон, 19 мая. Новая американская администрация во главе с президентом Дональдом Трампом не настроена на длительное присутствие армии на территории Сирийской Арабской Республики. Об этом рассказал министр обороны США Джеймс Мэттис.

Как уточнил Мэттис журналистам, у Соединенных Штатов нет намерения сохранять военное присутствие в Сирии долгие годы.

Он также добавил, что американские военные в Сирии стремятся «поставить на колени» боевиков запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»*. Мэттис также объяснил, что более крупные вопросы в Сирии требуют политического решения.

Ранее сообщалось, что США и Россия создали еще один канал связи для решения конфликта в САР.

* Организация запрещена на территории РФ.