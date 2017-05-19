Водитель, наехавший на пешеходов в Нью-Йорке, хотел убить всех

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Нью-Йорк, 19 мая. Водитель, совершивший в четверг наезд на пешеходов в центре Нью-Йорка, заявил, что «хотел убить всех». При этом он сожалеет, что полиция не застрелила его.

Как пишет Associated Press, 26-летний Ричард Рохас во время задержания признался, что перед тем, как сесть за руль курил марихуану и принимал фенциклидин. Он также заявил, что правоохранительные органы должны были его застрелить, так как он планировал убийство.

Напомним, инцидент произошел 18 мая около полудня. Автомобиль врезался в толпу на Таймс-сквер в Нью-Йорке. Погибла 18-летняя девушка. Около 20 человек находятся в лечебных учреждениях, трое из них в критическом состоянии.