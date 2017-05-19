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Россия
Российские ученые разработали две уникальные вакцины против птичьего гриппа

Российские ученые разработали две уникальные вакцины против птичьего гриппа

23:48  19 Мая 2017
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Российские ученые разработали две уникальные вакцины против птичьего гриппа

Москва, 19 мая. Федеральным центром охраны здоровья животных разработаны и зарегистрированы два уникальных препарата против птичьего гриппа Н9 и Н9N2. Подробности – в материале корреспондента Федерального агентства новостей.

Вирус Н9 за последнее десятилетие получил очень широкое распространение и наносит серьезный ущерб птицеводству. Поэтому наличие эффективных вакцин имеет огромное значение для борьбы с инфекцией. Вакцина против гриппа птиц Н9 содержит инактивированный вирус гриппа птиц подтипа Н9 и масляный адъювант. Вызывает иммунный ответ к возбудителю гриппа птиц подтипа Н9 через 28 суток после однократного введения и защищает птицу от вируса не менее 9 месяцев.

Вторая вакцина — против гриппа птиц Н9N2 и ньюкаслской болезни. Она содержит инактивированные вирусы гриппа птиц подтипа Н9, ньюкаслской болезни и масляный адъювант. Препарат вызывает иммунный ответ у кур к возбудителям гриппа птиц подтипа H9 и ньюкаслской болезни через 28 суток после однократного применения и также защищает не менее 9 месяцев.

Прокомментировал разработки главный эксперт Федерального центра охраны животных, доктор ветеринарных наук Виктор Ирза.

«Вирус Н9 – низкопатогенный, он не вызывает большого падежа птиц. Но он может способствовать развитию других болезней, как вирусных, так бактериальных. Именно вэтом его опасность. Вирус птичьего гриппаН9 широко профилактируют на Дальнем Востоке, в Корее, Китае, а также в странах Ближнего Востока – Израиле, Иордании, Пакистане.

У нас вакцинация используется исключительно в точечном порядке в хозяйствах вблизи китайской границы. Но потенциально этот низкопатогенный вирус может распространиться и на другие наши дальневосточные и сибирские регионы. Поэтому мы имеем такой продукт, который может  защитить птицу от таких ассоциированных  инфекций», — пояснил Виктор Ирза.

Переносчиками вируса являются дикие птицы, особенно водоплавающие. При этом эксперт подчеркнул, что наиболее опасными являются вирусы подтипов Н5 и Н7, являющиеся высокоппатогенными. «Вот как раз высокопатогенный грипп Н5 сейчас и регистрируется в регионах России в этом году, а точнее его антигенная форма Н5N8. Вот он действительно вызывает серьезные проблемы.

Тем не менее, вакцины, которые были разработаны ранее против гриппа Н5N1, защищают и от этого подтипа, потому что ключевое значение для создания защиты птиц имеет антиген Н5, то есть белок гемагглютинин. Он как раз является и фактором патогенности, и, будучи инактивированным  в качестве антигена, является  фактором защиты», – пояснил эксперт.

Отметим, что по данным Россельхознадзора, в девяти регионах России выявлено мясо индейки, зараженное птичьим гриппом.В список субъектов РФ вошли Республики Удмуртия, Татарстан и Башкортостан, Краснодарский и Приморский края, а также Кировская, Ростовская, Воронежская и Московская области. Вся зараженная продукция подлежит уничтожению, а виновных в распространении вируса привлекут к ответственности.

#викторирза
Сергей Свазовский
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