Белый дом: Трамп стремится к сотрудничеству с РФ по Сирии и Украине 

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Вашингтон, 19 мая. Президент США Дональд Трамп всегда подчеркивает важность заключения соглашений с Россией по ситуации в Сирии и на Украине, а также борьбе с террористической группировкой «Исламское государство»* (ИГ*, запрещена в РФ).

«Президент всегда подчеркивал важность заключения сделок с Россией по Сирии, Украине, ликвидации ИГ и другим ключевым вопросам в интересах и ради безопасности американского народа», — говорится в заявлении пресс- секретаря Белого дома Шона Спайсера.

При этом он обвинил уволенного директора ФБР Джеймса Коми в том, что тот «играет на публику» и «политизирует расследование по действиям России». Из-за этого создается «ненужное давление» на возможность Белого дома «находить общий язык и вести переговоры с РФ».

Напомним, Коми был уволен с поста главы ФБР на прошлой неделе в связи с «утратой доверия».

* Организация запрещена на территории РФ.