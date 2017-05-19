Сирия: США и Россия создали еще один канал связи для решения конфликта в САР

В закладки

Скопировать

Вашингтон, 19 мая. Председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Джозеф Данфорд сделал генеральному штабу предложение, позволяющее избежать столкновения России и США в Сирии.

Об этом пишет Associated Press.

По словам генерала, предложение уже активно обсуждается, и российская сторона настроена на совместную работу оптимистически. На данный момент детали соглашения не раскрываются. Известно, что оно касается профилактики вооруженного американо-российского конфликта в районе Дейр-эль-Зур на реке Евфрат. При этом Данфорд подчеркнул, что открыли еще один военный канал связи на уровне генералов.