Госдума заявила о вмешательстве СМИ США во внутреннюю политику России

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Москва, 19 мая. Средства массовой информации, финансируемые из США, осуществляют вмешательство во внутреннюю политику Российской Федерации. Об этом заявил первый заместитель председателя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев, ссылаясь на доклад комитета Госдумы по информационной политике.

По его словам, что во время выборов в Госдуму в 2016 году «Голос Америки», «Радио Свобода» и телеканал CNN распространяли на территории РФ информацию не соответствующую действительности

«Эти СМИ дискредитировали представленные в парламенте политические партии и, наоборот, поддерживали и рекламировали те политические партии, которые не получили поддержки российских избирателей», — пояснил Исаев в комментарии RT.

Он также добавил, что в эфире этих СМИ неоднократно появлялись публикации, которые ставят под сомнение демократическую природу избирательной системы в России, что свидетельствует о попытке повлиять на результаты выборов в РФ.