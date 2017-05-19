Минюст США назвал 13 предполагаемых сообщников Селезнева

В закладки

Скопировать

Вашингтон, 19 мая. Федеральная прокуратура США предъявила обвинения 13 предполагаемым сообщникам гражданина России Романа Селезнева, осужденного накануне за кибермошенничество. Об этом сообщается в пресс-релизе офиса прокуратуры в Джорджии.

Уточняется, что обвинения были предъявлены 14 лицам, которые подозреваются во взломах и обналичивании денежных средств. В отношении Селезнева обвинительный приговор суда уже вступил в законную силу.

Среди вероятных соучастников Селезнева трое россиян, а также эстонец, молдаванин, украинец, нигериец и американец, — полагают в федеральной прокуратуре.

Ранее в российском посольстве в США арест Селезнева назвали похищением.