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Минюст США назвал 13 предполагаемых сообщников Селезнева

Минюст США назвал 13 предполагаемых сообщников Селезнева

23:30  19 Мая 2017
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Минюст США назвал 13 предполагаемых сообщников Селезнева

Вашингтон, 19 мая. Федеральная прокуратура США предъявила обвинения 13 предполагаемым сообщникам гражданина России Романа Селезнева, осужденного накануне за кибермошенничество. Об этом сообщается в пресс-релизе офиса прокуратуры в Джорджии.

Уточняется, что обвинения были предъявлены 14 лицам, которые подозреваются во взломах и обналичивании денежных средств. В отношении Селезнева обвинительный приговор суда уже вступил в законную силу.

Среди вероятных соучастников Селезнева трое россиян, а также эстонец, молдаванин, украинец, нигериец и американец, — полагают в федеральной прокуратуре.

Ранее в российском посольстве в США арест Селезнева назвали похищением.

#романселезнев
Сергей Свазовский
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