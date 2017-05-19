В результате пожара в Сочи один человек погиб и один пострадал

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Сочи, 19 мая. В результате пожара в одноэтажном жилом доме в Сочи погиб человек. Еще один человек получил повреждения. Об этом стало известно Федеральному агентству новостей.

Погибшую женщину звали Ольга. Ей было 48 лет. Ее 25-летний сын Игорь выжил. Причина происшествия выясняется. Среди версий рассматривается утечка газа, так как на месте трагедии были найдены четыре газовых баллона. Версия теракта по имеющейся информации не рассматривается.

Ранее стало известно об обрушении жилого дома вследствие пожара в Сочи. Сообщалось также, что под обломками здания могут быть люди.