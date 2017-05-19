Прокуратура попросила арестовать экс-глав «Роснано» на время суда

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Москва, 19 мая. Прокуратура попросила суд арестовать бывших глав «Роснано» Леонида Меламеда и Святослава Понурова на время рассмотрения уголовного дела. Экс-руководители обвиняются в растрате 220 миллионов рублей.

Как стало известно после завершения предварительного слушания в Черемушкинском суде Москвы, адвокаты Меламеда и Понурова выступили с просьбой прекратить уголовное преследование в связи с процессуальными нарушениями.

Напомним, Леонид Меламед и Святослав Понуров стали фигурантами уголовного дела в 2015 году. Экс-руководители вышли на свободу 10 мая после окончания предельного срока меры пресечения.

Ранее стало известно, почему Генпрокуратура вернула дело экс-главы «Роснано» в СК.