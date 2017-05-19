Мужчина сжег себя в центре Мюнхена, оставив две записки

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Мюнхен, 19 мая. Житель Мюнхена совершил акт самосожжения в центре города. Как сообщает пресс-служба полиции, он скончался в больнице спустя час после происшествия.

Согласно сообщению полиции, 54-летний мужчина родом из Мюнхена въехал в пятницу на своем автомобиле на историческую площадь Мариенплац в центре Мюнхена. Он вылил на себя несколько литров бензина и поджег.

Как сообщает Stuttgarter Nachrichten, прохожие бросились на помощь мужчине и сбили пламя. Спасатели отвезли жертву в ожоговый центр, однако спустя час после госпитализации он скончался.

Издание отмечает, что на данный момент мотивы погибшего неизвестны. В его машине полицейские нашли две записки. На одной из них было написано: «С немецкой земли никогда не должны выходить войны», на другой: «Амри — только верхушка айсберга».

Напомним, в декабре прошлого года 12 человек погибли и около 50 пострадали в Берлине из-за наезда грузовика на посетителей ярмарки на площади Брайтшайдплатц. Исполнителем теракта был выходец из Туниса Анис Амри, который позже был застрелен итальянской полицией в Милане.