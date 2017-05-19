«Мегафон» назвал сбой в сети крупнейшей аварией за всю историю компании

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Москва, 19 мая. Масштабный сбой в работе сети «Мегафон» одного из крупнейших сотовых операторов в России, стал крупнейшим в истории компании. Об этом заявил PR-директор компании Петр Лидов.

По его словам, проблема возникла из-за ошибки в работе программного обеспечения, которое управляет работой мобильной сети.

«Сбой привел к тому, что возникает постоянная пиковая нагрузка на систему. В результате система не выдерживает. Для «Мегафона» это, наверное, самая крупная авария в истории, что особенно болезненно», — сказал Лидов в комментарии газете «Известия».

Стоит отметить, что проблемы в работе сети мобильного оператора «Мегафон» были зафиксированы в Москве, Нижнем Новгороде, Владимире, Самаре, Казани и ряде других городов России.