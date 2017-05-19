Московский ЦСКА уступил греческому «Олимпиакосу» в полуфинале Евролиги

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Москва, 19 мая. Баскетболисты московского клуба ЦСКА проиграли греческому «Олимпиакосу» в полуфинале Евролиги.

Встреча состоялась в рамках «Финала четырех» состязания в Стамбуле. Игра завершилась со счетом 82:78 в пользу греков.

«Олимпиакос» встретится с лидером второго полуфинала в воскресенье. Соперником клуба может стать турецкий «Фенербахче» или мадридский «Реал».

Ранее капитан баскетбольного ЦСКА назвал сильные стороны «Олимпиакоса». Многолетний капитан московского ЦСКА Виктор Хряпа напомнил, что армейцы дважды обыграли греческий коллектив в регулярном сезоне и отметил, что эти победы в прошлом, поскольку «Финал четырех» — совсем другая история. 34-летний баскетболист добавил, что судьба может решиться в одном матче.