В Германии поезд сошел с рельсов, есть пострадавшие
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Берлин, 19 мая. Поезд сошел с рельсов на востоке Германии. Инцидент произошел, когда состав, следовавший из Глаухау в Геттинген, проезжал у населенного пункта Штадтрода в Тюрингии.
Представитель концерна Deutsche Bahn рассказал, что ЧП случилось в 20:29 по московскому времени. Во время аварии пострадало несколько человек, жертв удалось избежать.
Травмированным оказывают медицинскую помощь.
По предварительной версии, причиной катастрофы стал сошедший из-за непогоды сель. Он частично заблокировал рельсы.
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