«Мегафон» восстановил связь в Москве после сбоя

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Москва, 19 мая. Компания «Мегафон» возобновила связь в Москве после сбоя в пятницу.

Как сообщает пресс-служба оператора, голосовая связь, смс и мобильный интернет работают в нормальном режиме.

19 мая «Мегафон» и его дочерний оператор Yota сообщили о проблемах в работе. При этом абоненты «Мегафона» могли звонить через интернет, используя мессенджеры. Заявления о неполадках поступили и от «Билайна», который рассказал о технических сбоях только на одной станции в стране.

Ранее «Мегафон» назвал причину аварии в сети. Сбой был вызван превышением предельной нагрузки, пояснил директор «Мегафона» по связям с общественностью.