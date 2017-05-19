Пентагон: коалиция США в Сирии ударила по силам, которыми командовал Иран

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Вашингтон, 19 мая. Международная коалиция во главе с США нанесла в Сирии удар по силам, которые связаны с Ираном. Об этом сообщил глава Пентагона Джеймс Мэттис в ходе пресс-конференции в Вашингтоне.

«Эти силы находились внутри установленной и согласованной зоны деэскалации. Как мы считаем, они вошли в эту зону вопреки совету россиян. У нас складывается впечатление, что русские пытались переубедить их», — пояснил Мэттис.

Он также добавил, что решение об авиаударе было принято «из соображений самообороны». Принимавший участие в пресс-конференции председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд заверил, что после детального изучения данной ситуации Вашингтон принял решение не проводить подобных операций в случае отсутствия реальной угрозы их войскам.