Националисты атаковали Минюст в Берлине
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Берлин, 19 мая. Группа демонстрантов атаковала расположенное в Берлине здание министерства юстиции ФРГ. Об этом сообщает Die Welt.
По информации издания, в противоправных действиях приняли участие около 50 представителей ультраправых взглядов. Они выступили с требованием «закрыть границы» Германии. Зачинщики акции и ее самые активные участники задержаны и уже допрашиваются правоохранителями, — пишет Die Welt.
Ранее в МВД объяснили свою позицию по митингу о реновации в столице России.
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