Националисты атаковали Минюст в Берлине

В закладки

Скопировать

Берлин, 19 мая. Группа демонстрантов атаковала расположенное в Берлине здание министерства юстиции ФРГ. Об этом сообщает Die Welt.

По информации издания, в противоправных действиях приняли участие около 50 представителей ультраправых взглядов. Они выступили с требованием «закрыть границы» Германии. Зачинщики акции и ее самые активные участники задержаны и уже допрашиваются правоохранителями, — пишет Die Welt.

Ранее в МВД объяснили свою позицию по митингу о реновации в столице России.