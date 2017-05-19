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Националисты атаковали Минюст в Берлине

Националисты атаковали Минюст в Берлине

22:35  19 Мая 2017
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Националисты атаковали Минюст в Берлине

Берлин, 19 мая. Группа демонстрантов атаковала расположенное в Берлине здание министерства юстиции ФРГ. Об этом сообщает Die Welt.

По информации издания, в противоправных действиях приняли участие около 50 представителей ультраправых взглядов. Они выступили с требованием «закрыть границы» Германии. Зачинщики акции и ее самые активные участники задержаны и уже допрашиваются правоохранителями, — пишет Die Welt.

Ранее в МВД объяснили свою позицию по митингу о реновации в столице России.

Сергей Свазовский
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