Сирия: сенатор РФ раскрыл истинную причину нападения коалиции в Сирии

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Москва, 19 мая. Нанеся удар по сирийским военнослужащим, Соединенные Штаты Америки могли дать сигнал Дамаску, что они заинтересованы в контроле над нефтяными месторождениями в Сирии, заявил член международного комитета Совфеда Игорь Морозов.

В четверг коалиция во главе с ВВС США нанесла удар по проправительственным силам в Сирии. Налеты осуществлялись в местности Ат-Танфа на юге государства.

Причиной атаки стало решение командования о якобы возникшей для коалиции угрозы со стороны этих отрядов.

Как отметил Морозов, удар американских военных может быть связан тем, что США обеспокоило приближение сторонников Башара Асада к Дейр-эз-Зору. Этот район богат месторождениями, которые Запад, по мнению политика, стремится контролировать.

Морозов добавил, что вероятно Вашингтон выстраивает политику, как в Ираке. Однако, по словам парламентария, это грубое нарушение закона.