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Политика
Путин обсудил кибербезопасность России на Совбезе в Сочи

Путин обсудил кибербезопасность России на Совбезе в Сочи

22:28  19 Мая 2017  /обновлено: 22:34  19 Мая 2017
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Путин обсудил кибербезопаность России на Совбезе в Сочи

Москва, 19 мая. Президент российской Федерации Владимир Путин обсудил вопросы кибербезопасности Российской Федерации в рамках Совбеза РФ. Об этом сообщили в пресс-службе главы российского государства.

Кроме того, обсуждались и актуальные вопросы экономического развития России — отметили в Кремле.

Накануне сообщалось, что в ходе заседания Совбеза его участники выступили с критикой очередного удара США по позициям сирийских правительственных войск.

#владимир путин
Сергей Свазовский
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