Путин обсудил кибербезопаность России на Совбезе в Сочи

Путин обсудил кибербезопасность России на Совбезе в Сочи
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Москва, 19 мая. Президент российской Федерации Владимир Путин обсудил вопросы кибербезопасности Российской Федерации в рамках Совбеза РФ. Об этом сообщили в пресс-службе главы российского государства.
Кроме того, обсуждались и актуальные вопросы экономического развития России — отметили в Кремле.
Накануне сообщалось, что в ходе заседания Совбеза его участники выступили с критикой очередного удара США по позициям сирийских правительственных войск.
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