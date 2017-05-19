НАК: В Петербурге завершились антитеррористические учения

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Санкт-Петербург, 19 мая. Антитеррористические учения завершились в пятницу в Приморском парке победы на Крестовском острове в Петербурге.

Как рассказал представитель регионального оперативного штаба НАК Дмитрий Кочетков, в отработке антитеррористических действий были задействованы оперативные силы и средства правоохранительных органов и спецслужб. Они выполнили задачи по предотвращению и пресечению террористических проявлений.

Как добавил представитель Национального антитеррористического комитета, на данный момент все ограничения на месте проведения учений в Приморском парке Победы сняты.

Ранее сообщалось, что ВКС РФ провели 140 маневров различной сложности за полгода.