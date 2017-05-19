Наехавшему на пешеходов в центре Нью-Йорка водителю предъявлены обвинения

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Нью-Йорк, 19 мая. Полиция Нью-Йорка предъявила обвинения Ричарду Рохасу, который в 18 мая въехал в толпу людей на Таймс-сквер в Нью-Йорке. Об этом сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на департамент полиции Нью-Йорка.

По данным телеканала, Рохасу вменяют один эпизод убийства второй степени (убийство с отягчающими обстоятельствами) и покушении на убийство 20 человек.

Напомним, 18 мая Ричард Рохас протаранил толпу пешеходов на площади Таймс-сквер. В результате ДТП погиб один человек, еще 20 получили ранения. Ранее полиция Нью-Йорка дважды задерживала Рохаса за вождение транспортного средства в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.