Ассанж назвал ложной информацию о работе WikiLeaks на Москву

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Вашингтон, 19 мая. Главный редактор WikiLeaks Джулиан Ассанж назвал ложными данные о работе его сайта на Москву. Об этом пишет Der Spiegel.

Как признался Ассанж, после того, как Хиллари Клинтон проиграла выборы, она обвиняла бывшего директора ФБР Джеймса Коми, в том числе искала виноватых в WikiLeaks. Ассанж назвал «фантазией СМИ» заявления о том, что Россия стоит за опубликованными WikiLeaks документами ЦРУ.

Ранее редактор уже говорил о том, что не получал от российских политиков и телеканала RT финансирования. Напомним, основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж впервые выступил перед прессой после того, как шведская прокуратура прекратила против него дело. Журналист назвал себя узником ЕС и отметил, что проект продолжит свою работу.