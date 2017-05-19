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Украина
Яценюк заявил, что вступление в НАТО является главной задачей Украины

Яценюк заявил, что вступление в НАТО является главной задачей Украины

22:03  19 Мая 2017
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Яценюк заявил, что вступление в НАТО является главной задачей Украины

Оттава, 19 мая. Экс-глава кабинета министров Украины Арсений Яценюк заявил, что главной целью Киева является вступление в НАТО. Об этом Яценюк заявил в интервью канадскому телеканалу CBC.

«Мы очень реалистичны. Это не произойдет сегодня, или завтра утром, или во время следующего саммита НАТО. Но это точно произойдет. Я надеюсь, что правительство Канады поднимет украинский вопрос, и он будет на радарах НАТО и «Большой семерки», — заявил Яценюк.

Ранее стало известно, что Словакия может стать первой страной, которая покинет НАТО. В настоящее время в Словакии собирают голоса в поддержку петиции о проведении референдума по вопросу выхода из НАТО.

#украина #нато #канада
Алексей Громов
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