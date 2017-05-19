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Сирия, 19 мая. Пять СВУ, заложенных боевиками ИГ**, были разминированы в провинции Дияла в Ираке. САА и союзники достигли перекрестка Зарка в 29 км от КПП «Ат-Танаф». В Хаме прошли похороны погибших в результате резни, устроенной террористами ИГ в деревне Акариб, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): нанесла авиаудары по позициям террористов ИГ вблизи населенных пунктов Аль-Музрин и Аль-Хазраф к западу от города Маскана; достигла перекрестка Зарка, расположенного всего в 29 км от блокпоста «Ат-Танаф»; атаковала опорные пункты боевиков ИГ в районе Аль-Хувейка в Дейр эз-Зоре; обстреляла позиции боевиков в районе Даръа Аль-Балад; задержала автомобиль с контрабандным оружием на шоссе Хама — Мисъяф.

«Исламское государство» (ИГИЛ*): захватило оружие и убило одного солдата САА вблизи города Харбат Масто к востоку от Хомса; ведет обстрел района Харабиш в Дейр эз-Зоре.

Сирийская свободная армия** (ССА): атакует позиции САА в районе Аль-Маншия в Даръа; обстреляла опорные пункты армии САР вблизи поселения Таль Сакин в северо-западной части провинции Хама.

Курды: уничтожили трех боевиков Сирийской свободной армии (ССА) в районе населенного пункта Иска; разминировали населенный пункт Айда Кабира в пригороде Ат-Табки.

Провинция Алеппо

На севере провинции Алеппо три боевика Сирийской свободной армии (ССА) были убиты в результате боев с курдскими отрядами YPG в районе населенного пункта Иска. Столкновения проходили с применением тяжелой военной техники и длились в общей сложности 11 часов, как сообщает источник в Twitter (@Rojava_News).

Тем временем Сирийская арабская армия (САА) продолжила развивать наступление в восточной части Алеппо. ВВС Сирии нанесли удары по позициям террористов ИГ вблизи населенных пунктов Аль-Музрин и Аль-Хазраф к западу от города Маскана. Напомним, Маскана является последним крупным форпостом «Исламского государства»* в Алеппо, кроме того, через город пролегает дорога на Ракку.

Провинция Хомс

Канал в соцсети Twitter (@DeryNews) передает, что автобусы с боевиками из района Аль-Ваер на северо-западе Хомса достигли населенного пункта Аль-Дар Аль-Кабира на севере провинции и далее направятся в Идлиб. Войска сирийской армии в настоящий момент уже входят в освобожденный Аль-Ваер.

Оппозиционный источник сообщает, что террористы ИГ захватили вооружение и убили одного солдата САА вблизи города Харбат Масто к востоку от Хомса. Официального подтверждения, однако, данные сведения пока не получили.

САА и союзные ей шиитские проправительственные ополчения продолжили наступление на юге провинции и уже достигли перекрестка Зарка, расположенного всего в 29 км от пограничного перехода «Ат-Танаф». Данные появились на карте CivilWarMap. Напомним, в этом районе дислоцируются мощные силы «свободной армии», а также американские военнослужащие.

Провинция Дэйр эз-Зор

Кварталы Дейр эз-Зора все еще находятся под обстрелом террористов «Исламского государства». Сообщается о новых жертвах нападений боевиков: 17 мирных жителей погибли в результате серии минометных ударов по району Харабиш.

Правительственные войска САР, в свою очередь, атаковали опорные пункты боевиков ИГ на окраине района Аль-Хувейка. Портал Damascus Now сообщает, что среди террористов есть раненые. Более точных данных пока не поступало.

Провинция Даръа

Основные военные действия в провинции происходят вокруг административного центра региона — в Даръа. Продолжаются столкновения между сирийской армией и боевиками в районе Аль-Маншия. Источник, подконтрольный вооруженной оппозиции утверждает что, сирийские войска на данный момент контролируют менее семи процентов района. Несмотря на то, что данная территория является одной из зон деэскалации, боевики продолжают наступление на позиции правительственных войск.

САА в качестве ответных действий обстреливает опорные пункты боевиков на окраине района Даръа Аль-Балад из танков. Об этом сообщает оппозиционный источник в Twitter (@SRG_Syria). Никаких сведений о нанесенном уроне пока не оглашалось.

Провинция Ракка

Саперы Сирийской демократической армии**** (SDF) разминировали населенный пункт Айда Кабира в пригороде Ат-Табки. Напомним, город был почти полностью зачищен от террористов ИГИЛ, однако в районе Евфратской ГЭС все еще остается небольшое количество отрядов террористов ИГ, по которым ВВС коалиции периодически наносят авиаудары.

Тем не менее в ходе бомбардировок западной коалиции в окрестностях города зачастую гибнет и мирное население провинции. Со стороны захваченного города курдские отряды теперь наступают на ИГ, двигаясь в сторону Ракки.

Провинция Хама

Военнослужащие САА обнаружили автомобиль с оружием и боеприпасами на шоссе Хама — Мисъяф, которые, как предполагается, хотели контрабандой доставить антитеррористическим группировкам на юге провинции, где находится анклав вооруженной оппозиции. Об этом сообщает информационное агентство SANA News.

Оппозиционный источник сообщает о том, что боевики «Джебхат ан-Нусры»*** обстреляли позиции САА в районе населенного пункта Таль Сакин в северо-западной части провинции Хама из ракетных установок «Град», несмотря на то, что в регионе действует режим прекращения огня. Информации о нанесенном уроне пока не поступало.

Тем временем на востоке провинции родные и близкие прощаются с погибшими в результате жестокого нападения террористов ИГИЛ на жилые районы деревни Акариб. Тогда боевики, проникнувшие на территорию поселка, убили свыше 50 гражданских лиц, в том числе 12 детей. САА и союзные ей силы Национальной обороны****** (NDF) вскоре вынудили радикалов ИГ отступить, уничтожив при этом порядка 30 боевиков «Исламского государства».

Ирак

Согласно данным портала Al Sumaria, пять самодельных взрывных устройств были разминированы в районе населенного пункта Аль-Мажарра к северу от города Баакуба в провинции Дияла. СВУ были заложены на территории пшеничных полей для того, чтобы сжечь посевы и оставить жителей провинции без хлеба.

Источник, подконтрольный террористам «Исламского государства», сообщает, что снайперы террористов ИГ убили двух солдат иракской армии в районе Аль-Фатх к северу от Мосула. Тот же источник утверждает, что семь военнослужащих иракской армии погибли при взрыве машины на КПП у въезда в Басру. Правительственные источники Ирака данную информацию пока не подтверждали.

По подсчетам Iraqi News, число беженцев из западных районов Мосула превысило 526 000 человек с февраля 2017 г. После начала столкновений между правительственными войсками Ирака и отрядами ИГИЛ в феврале, гражданское население стало спешно покидать город. Сбежавшие были доставлены в лагеря для беженцев к югу, западу и востоку от Мосула. Теперь население постепенно возвращается на освобожденные территории.

* Организация запрещена на территории РФ.