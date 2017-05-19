Эксперт оценил шансы России в полуфинале ЧМ по хоккею с Канадой

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Кельн, 19 мая. Бывший защитник ХК СКА, хоккейный эксперт Артем Остроушко дал оценку шансам сборной России по хоккею накануне встречи с канадцами, которая состоится 20 мая в Кельне в рамках полуфинальной стадии чемпионата мира.

По его словам, наша команда располагает хорошими шансами на успех в противостоянии с извечным соперником.

Встреча России с Канадой начнется в 16.15 по московскому времени в немецком Кельне.

Ранее Федеральное агентство новостей рассказало о пути России и Канады в полуфинал.