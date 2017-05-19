Совбез РФ назвал нелегитимным удар коалиции США в Сирии

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Москва, 19 мая. Члены Совета безопасности России отметили нелегитимность очередного удара США по сирийской территории, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков по итогам совещания у главы государства.

По его словам, действия США создают сложности в процессе создания зон деэскалации и урегулирования в Сирии.

«Подобные действия являются нелегитимными и существенно осложняют процесс запуска зон деэскалации и внутрисирийского урегулирования в целом», — подчеркнул Песков.

Ранее стало известно, что международная коалиция во главе с США нанесла в Сирии авиаудар по отрядам проправительственных сил, которые находились в пределах зоны деэскалации в районе города Ат-Танф.