Пентагон: Россия и США готовы предотвращать конфликты в Сирии

В закладки

Скопировать

Вашингтон, 19 мая. США и Россия активно работают над инициативой, которая позволит более эффективно предотвращать конфликты в Сирии. Об этом заявил спецпредставитель президента США по вопросам международного взаимодействия в борьбе с ИГ* Бретт Макгерк.

«Ситуация на земле усложняется, но мы способны к работе по предотвращению конфликтов. У нас есть предложение, мы работаем по нему с Россией сейчас. Не буду сообщать вам детали, но русские столь же полны энтузиазма, как и мы, чтобы предотвратить конфликты в Сирии», — пояснил Макгерк.

Ранее председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд заявил, что Россия и США создали еще один военный канал связи для предотвращения инцидентов в Сирии.

* Организация запрещена на территории РФ.