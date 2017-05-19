Пентагон назвал трагедией военный сценарий решения проблемы КНДР
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Вашингтон, 19 мая. Министр обороны Соединенных Штатов Америки Джеймс Мэттис считает возможное военное решение «проблемы Северной Кореи» трагедией огромного масштаба. Об этом он заявил в ходе встречи с журналистами.
По словам Мэттиса, военный сценарий в КНДР чреват страшными последствиями.
Накануне сообщалось об открытии паромного сообщения между Российской Федерацией и Северной Кореей. Пилотный выход парома с китайскими путешественниками на борту уже состоялся.
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