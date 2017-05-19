Пентагон назвал трагедией военный сценарий решения проблемы КНДР

В закладки

Скопировать

Вашингтон, 19 мая. Министр обороны Соединенных Штатов Америки Джеймс Мэттис считает возможное военное решение «проблемы Северной Кореи» трагедией огромного масштаба. Об этом он заявил в ходе встречи с журналистами.

По словам Мэттиса, военный сценарий в КНДР чреват страшными последствиями.

Накануне сообщалось об открытии паромного сообщения между Российской Федерацией и Северной Кореей. Пилотный выход парома с китайскими путешественниками на борту уже состоялся.