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Политика
Пентагон назвал трагедией военный сценарий решения проблемы КНДР

Пентагон назвал трагедией военный сценарий решения проблемы КНДР

21:43  19 Мая 2017
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Пентагон назвал трагедией военный сценарий решения проблемы КНДР

Вашингтон, 19 мая. Министр обороны Соединенных Штатов Америки Джеймс Мэттис считает возможное военное решение «проблемы Северной Кореи» трагедией огромного масштаба. Об этом он заявил в ходе встречи с журналистами.

По словам Мэттиса,  военный сценарий в КНДР чреват страшными последствиями.

Накануне сообщалось об открытии паромного сообщения между Российской Федерацией и Северной Кореей. Пилотный выход парома с китайскими путешественниками на борту уже состоялся.

#джеймс мэттис
Сергей Свазовский
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