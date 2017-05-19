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Общество
«Мегафон» назвал причину аварии в сети

«Мегафон» назвал причину аварии в сети

21:33  19 Мая 2017
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«Мегафон» назвал причину аварии в сети

Москва, 19 мая. Оператор мобильной связи «Мегафон» объяснил выход из строя своей сети ошибкой в работе программного обеспечения в системе, обеспечивающей обработку данных. Об этом заявил представитель компании Петр Лидов в специальном видеообращении.

По словам Лидова, авария стала крупнейшей за время работы «Мегафона» на рынке. Сбой был вызван превышением предельной нагрузки, — пояснил директор «Мегафона» по связям с общественностью.

Ранее сообщалось, что абоненты «Мегафона» столицы и нескольких других российских городов могли остаться без связи из-за хакерской атаки.

Сергей Свазовский
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