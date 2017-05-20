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Сирия, 20 мая. Армия САР освободила несколько населенных пунктов в районе между базой «Аль-Джирах» и Масканой. Боевики ИГ** устроили теракт в штабе ССА** к западу от Даръа. Отряды SDF**** захватили ряд поселков в северо-восточных окрестностях Ракки, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): провела обстрелы позиций «Джебхат ан-Нусры»*** и «Джейш Аль-Ислам»***** в Восточной Гуте; зачистила от ИГ деревни Кавас, Аль-Хамра, Аль-Халидия, Ум Нассура, Хурбат Хасан и Атира на востоке провинции Алеппо; продолжила наступление на позиции ИГИЛ* в районе Пальмиры.

«Исламское государство» (ИГИЛ): убило полковника САА к западу от Алеппо; обстреляло районы Дейр эз-Зора, погибли больше 30 гражданских лиц; подверглось обстрелу со стороны ССА к западу от Даръа; утратило контроль над кварталами Аль-Уарша, Аль-Кахира и Рафаи в Мосуле.

Сирийская свободная армия (ССА): подверглась атаке смертника ИГ в городе Нава в провинции Даръа; продолжала противостояние с отрядами SDF к северу от Алеппо.

«Джебхат Фатх аш-Шам» («Джебхат ан-Нусра»): вела перестрелки с САА на севере и на западе провинции Хама; продолжала междоусобицы с боевиками «Джейш Аль-Ислам» к северо-востоку от Дамаска.

Курды: взяли под контроль поселки Хамрат Буадыя, Тхуль Наиль, Аль-Кадисия и Муддар на северо-востоке от Ракки и ликвидировали 15 террористов к западу от города; убили мирную жительницу в ходе обстрела в населенном пункте Аль-Хайяла.

Провинция Дамаск

В минувшие сутки продолжился кровопролитный конфликт между коалицией «Тахрир Аш-Шам», возглавляемой «Джебхат Фатх Аш-Шам» и союзным ей формированием «Файлак Ар-Рахман», с одной стороны, и группировкой «Джейш Аль-Ислам» — с другой. Столкновения проходили близ города Хош Аль-Ашари в Восточной Гуте Дамаска с применением тяжелой военной техники. Сирийская арабская армия (САА), вынужденная вмешаться в конфликт, обстреливала опорные пункты боевиков в районе населенных пунктов Хараста , Аль-Мухаммадия и Хош Аль-Ашари на северо-востоке Дамаска. Об этом сообщали оппозиционные источники. Никакой информации о потерях в рядах исламистов в результате артобстрелов не поступало.

Провинция Алеппо

К западу от Алеппо фиксировались стычки между правительственными войсками и незаконными формированиями. Противостояние разворачивалось вблизи города Хрейтан, а также в районе населенных пунктов Хаян, Хан Аль-Асль и Аль-Рашидин. Сообщалось, что в результате столкновений погиб полковник армии САР Сухейл Муршед Хайзаран.

На востоке провинции продолжилось наступление САА на опорные пункты террористов «Исламского государства»* в направлении города Маскана. Сирийским подразделениям во главе со спецотрядом «Тигры» удалось отбить у боевиков ИГ населенные пункты Кавас , Аль-Хамра, Аль-Халидия, Ум Нассура, Хурбат Хасан и Атира. Однако вблизи поселения Аль-Хамра к востоку от авиабазы «Аль-Джирах» радикалам ИГ удалось уничтожить танк армии САР. Данные до сих пор подтверждены не были.

Боевики оппозиции накануне заявили о том, что в результате травм, полученных в боях с террористами ИГ, скончался один из высокопоставленных командиров группировки «Файлак Аш-Шам» Махмуд Шейх Усман. Командир был тяжело ранен в ходе столкновений в окрестностях города Аль-Баб, который теперь находится под контролем Сирийской свободной армии (ССА).

В северной части провинции Алеппо местными активистами вновь отмечались столкновения между объединенными курдскими силами и ССА при поддержке Турции. Наиболее ожесточенные бои в прошедшие сутки шли в районе города Африн. О потерях сторон не сообщалось.

Провинция Хомс

Накануне начался последний этап эвакуации из района Аль-Ваер на северо-западе Хомса, который продолжиться сегодня. В провинцию Идлиб будет вывезено еще 2500 человек, 600 из которых — боевики. Об этом сообщил губернатор провинции.

На востоке провинции правительственные войска продолжили развивать наступление в районе горной гряды Аш-Шумария в направлении стратегической магистрали Алеппо — Ханассер — Саламия — Хама. Также отмечались бои недалеко от Пальмиры — вблизи элеваторов, в районе газового месторождения Аш-Шаир к северо-востоку от древнего города. Фиксировались столкновения и к югу от Пальмиры — в районе высоты Аль-Абтар, передал накануне портал Damascus Now.

Провинция Дэйр эз-Зор

На протяжении вчерашних суток террористы «Исламского государства» продолжали наносить удары по кварталам Дейр эз-Зора, подконтрольным армии САР. Массированным обстрелам подверглись районы Харабеш и Аль-Кусур, в результате чего в общей сложности было убито и ранено более 30 мирных жителей.

Самолеты САА накануне сбросили продовольствие и медикаменты, дабы оказать необходимую гуманитарную помощь жителям осажденных частей столицы провинции.

Военные эксперты сходятся во мнении, что боевики «Исламского государства» начали более активно атаковать районы, занимаемые правительственными войсками, для того, чтобы как можно быстрее полностью взять город под контроль и прочнее закрепиться в нем, перебросив сюда значительные силы из Ракки и Мосула, где террористы в скором времени, как ожидается, потерпят поражение.

Провинция Даръа

В Даръа в прошедшие сутки основные бои происходили между группировкой «Джейш Халид ибн Аль-Валид», подконтрольной «Исламскому государству», и отрядами Сирийской свободной армии (ССА). Боевики ССА вели интенсивные артобстрелы укрепрайонов террористов ИГ на холме Аштара и недалеко от населенного пункта Джлин на западе от города Даръа.

Радикалы ИГ устроили теракт в штаб-квартире одного из главнокомандующих ССА в городе Нава, находящемся к северо-западу от столицы региона. Террорист-смертник активировал на себе взрывное устройство, в результате чего было уничтожено несколько боевиков «Свободной армии», также было сильно повреждено здание командного пункта.

Еще один из членов вооруженной оппозиции, полевой командир Мазен Мухаммад Касем Аль-Жавад, был ликвидирован на южном фронте провинции. Сообщалось, что он был застрелен в городе Инхель группой неизвестных боевиков.

Провинция Ракка

В провинции продолжилось крупномасштабное наступление Сирийской демократической армии (SDF), поддерживаемой ВВС международной коалиции, на неофициальную столицу «Исламского государства» — Ракку. Курдские отряды в течение дня захватили населенные пункты Хамрат Буадыя, Тхуль Наиль, Аль-Кадисия и Муддар, находящиеся в нескольких километрах к северо-востоку от административного центра.

Накануне также велись перестрелки в городе Хунейда, который пока еще находится в оккупации ИГ. Сообщалось, что в результате мощной атаки курдов было уничтожено 15 боевиков ИГ. Силы SDF потеряли в ходе кровопролитных сражений с террористами семь бойцов убитыми вблизи деревень Аль-Амария и Аль-Сальхабия к западу от Ракки.

При этом в ходе вооруженного противостояния также страдает и гражданское население региона. Так, вчера в ходе артиллерийского обстрела со стороны курдских отрядов по населенному пункту Аль-Хайяла погибла женщина. ВВС коалиции, в свою очередь, разрушили мост Аль-Амария в Ракке в результате очередного боевого вылета.

Провинция Хама

На юге провинции, где располагается анклав оппозиционных формирований, происходили вооруженные стычки между военнослужащими САА и боевиками антиправительственных группировок в районе населенных пунктов Тулул Аль-Хомр, Айдун и Длак.

В северной части Хамы также продолжились столкновения между отрядами боевиков и правительственными силами. По данным оппозиционных источников, сирийская армия вела обстрел укрепленных районов радикалов недалеко от населенных пунктов Мааркаба, Лахая, Мурек и Аль-Латамина.

Напомним, территории на севере и юге провинции входят в районы деэскалации, которые были установлены меморандумом о создании зон безопасности в Сирии 6 мая. Однако следует отметить, что радикальные группировки постоянно ведут обстрелы позиций правительственных войск, и именно поэтому САА вынуждена открывать ответный огонь.

Вновь фиксировались нападения террористов ИГИЛ на опорные пункты САА в районе города Саламия и его окрестностях. Через город пролегает стратегически значимое шоссе – так называемая «Дорога жизни», которая в последнее время все чаще становится объектом для атак боевиков ИГ.

Ирак

Правительственные силы Ирака при поддержке отрядов ополченцев-шиитов и ВВС стран западной коалиции продолжают понемногу приближаться к окончательной победе в битве за Мосул. В минувшие сутки иракские войска зачистили от боевиков ИГИЛ кварталы Аль-Уарша, Аль-Кахира и Рафаи. К вечеру штурмовые отряды вошли в район Аль-Наджар. Также правительственной армии удалось заблокировать отряды террористов «Исламского государства» в Старом городе, где по-прежнему сохраняются очаги сопротивления, отбить у ИГ здание древнего христианского собора в квартале Хави Аль-Каниса и занять больше половины территории района 17 июля. Об этом сообщило информагентство Al Masdar News.

Тем не менее в рядах армии Ирака не обошлось без потерь в живой силе. По информации новостного центра Iraqi Day, в боях за контроль над кварталом Аль-Уарша террористами был убит командующий третьей группой 16-й дивизии полковник Мухаммад Мухейль Сулейман Аль-Джабури.

Как передал портал Damascus Now, на сегодняшний день в западной части Мосула остается порядка 500 боевиков ИГИЛ. Большинство их них дислоцируется в районе Старого города. Штурм западных районов начался в феврале текущего года после завершения освободительной операции в Восточном Мосуле. Однако продвижение иракских сил вглубь оккупированных отрядами ИГ территорий сопровождалось ежедневными потерями гражданских лиц. Согласно данным ООН в городе только в апреле погибли 317 местных жителей. Однако, по оценкам местных активистов, мирных жертв было значительно больше.

* Организация запрещена на территории РФ.