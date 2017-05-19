Трамп поручил активизировать борьбу против ИГ

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Вашингтон, 19 мая. Президент США Дональд Трамп поручил активизировать борьбу с террористической группировкой «Исламское государство», деятельность которой запрещена в России. Об этом сообщил глава Пентагона Джеймс Мэттис на пресс-конференции в Вашингтоне.

«Мы подготовили данный доклад, и после пересмотра он приказал проводить усиленную кампанию против ИГ»*, — подчеркнул Мэттис. Министр не привел никаких подробностей.

Он также не уточнил о чем именно идет речь. Вашингтон не анонсировал специальные решения президента США по борьбе с «Исламским государством»*, сам Дональд Трамп заявлял, что не собирается заранее говорить о своих планах.

* Организация запрещена на территории РФ.