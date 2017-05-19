Глава Пентагона утверждает, что коалиция спасла от ИГ 4 млн человек

В закладки

Скопировать

Вашингтон, 19 мая. Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что международная коалиция под руководством США освободила более четырех миллионов человек в Сирии и Ираке, которые жили под властью террористической группировки «Исламское государство»* (ИГ*, запрещена в РФ).

«Мы забрали более 55% территории ИГ, были освобождены более четырех миллионов человек, и ИГ не удалось захватить обратно ни одной пяди территории», — заявил Мэттис.

США сформировали коалицию стран-партнеров по борьбе с ИГ в Сирии и Ираке в августе 2014 года. Коалиция помогала поставками авиационной техники, военной помощью сухопутным войскам Ирака, военными советниками, а также созданием баз подготовки местных сухопутных войск. Однако в Сирии коалиция под руководством США действует без согласия законного правительства страны.

* Организация запрещена на территории РФ.