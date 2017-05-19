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Экономика
Медведев представил Путину план развития экономики на 2017–2025 годы

Медведев представил Путину план развития экономики на 2017–2025 годы

21:21  19 Мая 2017
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Медведев представил Путину план развития экономики на 2017–2025 годы

Сочи, 19 мая. Премьер-министр России Дмитрий Медведев представил президенту России Владимиру Путину план действий правительства на 2017-2025 годы. 

По словам Медведева, представленный план — это общий подход к тому, как могут развиваться экономика и социальная сфера России. Премьер отметил, что план развития экономики включает множество предложений, которые необходимо обсудить в экспертных кругах.

«Я просил правительство подготовить план развития экономики, определения перспективных направлений развития, средств на достижение этих целей на период 2017-2025 годы», — сказал Путин Медведеву, подчеркнув, что имеет в виду не только внутриполитические планы и внутриполитическую повестку дня, но и наметки на 2020 год, которые пришлось корректировать.

Президент также добавил, что страна должна иметь ясный и четкий план развития экономики и социальной сферы вне зависимости от персоналий и внутриполитического графика.

#путин #медведев
Алексей Громов
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