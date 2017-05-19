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Спорт
Путин объявил благодарность владельцу футбольного клуба «Спартак» Федуну

Путин объявил благодарность владельцу футбольного клуба «Спартак» Федуну

21:14  19 Мая 2017
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Путин объявил благодарность владельцу футбольного клуба «Спартак» Федуну

Москва, 19 мая. Президент Российской Федерации Владимир Путин объявил благодарность собственнику столичного футбольного клуба «Спартак» Леониду Федуну.

Глава российского государства отметил вклад Федуна в развитие отечественной культуры, организацию мероприятий творческого и культурного характера.

Накануне московский «Спартак» впервые за 16 лет завоевал титул чемпиона России. «Красно-белые» досрочно оформили «золото», опередив главных преследователей — ЦСКА и «Зенит».

Сергей Свазовский
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