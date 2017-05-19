Путин объявил благодарность владельцу футбольного клуба «Спартак» Федуну

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Москва, 19 мая. Президент Российской Федерации Владимир Путин объявил благодарность собственнику столичного футбольного клуба «Спартак» Леониду Федуну.

Глава российского государства отметил вклад Федуна в развитие отечественной культуры, организацию мероприятий творческого и культурного характера.

Накануне московский «Спартак» впервые за 16 лет завоевал титул чемпиона России. «Красно-белые» досрочно оформили «золото», опередив главных преследователей — ЦСКА и «Зенит».