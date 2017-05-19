Россия и США создали новый канал связи по Сирии

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Вашингтон, 19 мая. Россия и США открыли еще один военный канал связи для предотвращения инцидентов в Сирии. Об этом сообщил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд.

Данфорд пояснил, что в настоящее время у него есть прямой канал связи с начальником Генерального штаба ВС России Валерием Герасимовым. Американский военачальник также добавил, что регулярно поддерживает связь со своим коллегой в Москве.

«В дополнение к прямой связи, которая есть у меня, мы открыли канал на уровне трех генеральских звезд здесь, в Комитете начальников штабов», — сказал Данфорд.

Он также добавил, что при помощи нового канала связи военные будут вести переговоры о «пространстве боевых действий» в Сирии.

Стоит отметить, что уровень трех звезд соответствует званию генерал-лейтенанта в ВС США и генерал-полковника — в Вооруженных силах России.