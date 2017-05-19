Бомбу на 10 кг тротила нашли на месте столкновения с боевиками в Дагестане

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Дагестан, 19 мая. В ходе осмотра места столкновения с боевиками в селении Карамахи в Буйнакском районе была обнаружена бомба мощностью до 10 кг тротила, сообщает информационный центр Национального антитеррористического комитета.

Как сообщается в заявлении НАК, в ходе обыска были найдены гранатомет, пулемет, автоматы, пистолет, гранаты, а также компоненты для изготовления взрывчатки и атрибутика запрещенной на территории России международной террористической организации, снаряжение для пребывания в горно-лесистой местности.

Ранее в дагестанском селении Карамахи были ликвидированы четыре боевика кадарской бандгруппы. Есть информация, что один из уничтоженных террористов был главарем группировки.